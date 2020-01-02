Добро пожаловать на сайт Держи-Спиши.рф

Мы приветствуем Вас,уважаемые посетители, на образовательном сайте «Держи-спиши.рф». Наш проект создан для воспитательных и образовательных целей, чтобы помощь родителям и детям с выполнением и проверкой домашней работы.

Авторами решебников для сайта являются учителя начальной и средней школы. С каждым автором был заключен договор на разработку решений к учебнику или рабочей тетради. Используя сайт, можно быть уверенным в правильности и профессиональности представленных решений.

Если у Вас есть готовая и заполненная рабочая тетрадь или выполненные номера из учебника, Вы можете связаться с нами и помочь в наполнении сайта.